Янукович завтра вшанує пам’ять жертв голодоморів і тоталітаризму в Україні

Завтра, 26 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні у Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні».

Як повідомляє прес-служба Президента, після цього глава держави також вшанує пам’ять жертв тоталітаризму. В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття наріжного каменя на місці спорудження Меморіалу пам’яті жертв репресій 1936-1941 років у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».