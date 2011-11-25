Тюремники кажуть, що Тимошенко переселили через ремонт сантехніки

Юлію Тимошенко перевели до іншої камери Лук’янівського СІЗО у зв’язку з масштабним ремонтом у слідчому ізоляторі.

Принаймні так стверджує прес-служба Державної пенітенціарної служби України у прес-релізі, розміщеному на офіційному сайті відомства. Київське СІЗО наразі “готують до зимового періоду” та продовжують “ремонт сантехнічного обладнання в камерах, системи примусової вентиляції, тепло-, водо- та енергомереж”.

Зокрема наразі триває ремонт окремих дільниць мережі водопостачання, систем камерного опалення, скління (ремонт) вікон на різних корпусах установи, зокрема на корпусах для тримання заарештованих жінок та неповнолітніх ув’язнених.

Саме через це, згідно твердження Державної пенітенціарної служби "ряд камер буде звільнено для проведення ремонтних робіт, що передбачає тимчасове переселення ув’язнених, в тому числі і Ю.Тимошенко та її співкамерниць”. Через що відомство просить (щоправда, кого саме просить, не вказано) “з порозумінням віднестись до проведення запланованих робіт в Київському СІЗО та не спекулювати на цій темі в ЗМІ”.