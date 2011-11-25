Лукашенко з Медведєвим вважають, що Білорусь та РФ ще замало інтегрувалися

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО домовилися розвивати Союзну державу двох країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це вони заявили сьогодні під час засідання Вищої Державної Ради Союзної держави.

«Коли ми домовлялися з Дмитром Анатолійовичем (МЕДВЕДЄВИМ) про те, що ми маємо провести Вищу Державну Раду, ми відзначили з ним, я вже теж маю право розкрити секрет, що ми не гробимо проект Союзної держави, навпаки, ми його розвиватимемо. І це була наша домовленість три місяці тому, коли ми почали підготовку до цієї Вищої Державної Ради», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він підкреслив, що перед викликами, які сьогодні існують, Росія і Білорусь мають бути разом, і «це мають знати всі».

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що союз Білорусі і Росії не тільки економічний, а й військово-політичний. За його словами, сьогодні треба серйозно задуматися про роль і місце Союзної держави в загальній архітектурі інтеграції, щоб не вийшло так, що якісь інтеграційні напрямки і структури важливіші, ніж Союзна держава.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ додав, що російсько-білоруська інтеграційна взаємодія цього року знайшла нове дихання.

«Союзна держава свого потенціалу не вичерпала, і ті форми інтеграційного розвитку, які існують, вони в деяких моментах, принаймні, ще не дотягують до Союзної держави. І нам ще доведеться думати про те, яку конфігурацію на майбутнє ми маємо закласти в інші інтеграційні механізми», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що зміцнення безпеки і підвищення добробуту громадян залишаються центральною темою Союзної держави.

Крім того, президенти РФ і Білорусі призначили Григорія РАПОТУ новим державним секретарем Союзної держави. Попередній держсекретар Павло БОРОДІН звільнений з посади у зв`язку із закінченням терміну перебування на цій посаді.

Під час засідання Д.МЕДВЕДЄВ і О.ЛУКАШЕНКО розглянули різні аспекти зовнішньополітичної, військово-технічної і торговельно-економічної співпраці двох країн, зокрема взаємодію в галузі атомної енергетики. Обговорювався також бюджет Союзної держави на 2012 рік і Концепція соціального розвитку на 2011-2015 роки.