Посол: шанси на парафування угоди з ЄС, хоча і мізерні, але існують

Мізерні шанси на парафування угоди про асоціацію з Європейським Союзом існують.

Про це повідомив представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Дійсно ситуація навколо парафування угоди дуже складна, але не безнадійна. Шанси, хоча і мізерні, але, на мій погляд, досі існують. І ближчі дні стануть в цьому плані визначальними, тому як посол буду битися за парафування до тих пір, поки ця надія буде жевріти", - зазначив посол.

"Жодного дня ми не припиняємо роботу з тим, щоб підготувати з технічної точки зору текст до парафування", - розповів він.

"На мій погляд, на сьогодні фактично відсутня готовність парафувати угоду з боку однієї-двох провідних європейських столиць", - підсумував Єлісєєв.