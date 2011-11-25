Посол: шанси на парафування угоди з ЄС, хоча і мізерні, але існують
"Буду битися за це, поки надія жеврітиме"
Мізерні шанси на парафування угоди про асоціацію з Європейським Союзом існують.
Про це повідомив представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.
"Дійсно ситуація навколо парафування угоди дуже складна, але не безнадійна. Шанси, хоча і мізерні, але, на мій погляд, досі існують. І ближчі дні стануть в цьому плані визначальними, тому як посол буду битися за парафування до тих пір, поки ця надія буде жевріти", - зазначив посол.
"Жодного дня ми не припиняємо роботу з тим, щоб підготувати з технічної точки зору текст до парафування", - розповів він.
"На мій погляд, на сьогодні фактично відсутня готовність парафувати угоду з боку однієї-двох провідних європейських столиць", - підсумував Єлісєєв.