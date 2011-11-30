Кримська влада домовилась про об'єктивну критику збоку

Рада міністрів Криму зацікавлена в співпраці з експертами й громадськістю з метою розвитку півострова та отримання об`єктивної оцінки роботи влади. Про це заявив перший заступник голови Ради міністрів Криму Павло БУРЛАКОВ на круглому столі «Крим: безпека та розвиток», організованому Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Таврійським інститутом регіонального розвитку та Представництвом Фонду Фрідріха Науманна в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, у рамках круглого столу були презентовані перші етапи проектів «Проблеми Криму в контексті національної та регіональної безпеки» і «Якість життя кримчан – пріоритет розвитку Криму», які виконані Центром Разумкова.

Директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО відзначив, що Стратегія соціально-економічного розвитку Криму є потужним інструментом розвитку регіону, якого немає в інших областей України. «Головний висновок, який можна зробити - реалізація такого глобального документа вимагає залучення потенціалу суспільства, державно-приватного партнерства та партнерства влади з громадянським суспільством. Є хороші перспективи того, що Стратегія не залишиться просто документом, а буде реалізована й досягне своєї головної мети – підвищення якості життя всіх кримчан», - зазначив Ю.ЯКИМЕНКО.

П.БУРЛАКОВ подякував експертам Центра Разумкова за увагу до Криму й підкреслив важливість взаємодії влади з аналітиками та громадськістю.

«Для нас дуже важливий діалог із експертами, моніторинг і зовнішня оцінка того, що робить сьогодні уряд автономії. Тому що без погляду зі сторони неможливо побачити швидкість нашого руху вперед, неможливо оперативно оцінити й скорегувати наші дії, - підкреслив перший віце-прем`єр автономії. - Нам потрібно побачити всі больові точки, зрозуміти, що нам вдалося зробити, що й чому не вдалося. Отже, потрібно принципово змінювати підхід, змінювати методи роботи, способи впливу на ті або інші процеси».

П.БУРЛАКОВ додав, що за останні роки урядом Криму зроблено багато щодо залучення інвестицій, розвитку галузей економіки, удосконалення законодавчої бази, що стосується автономії. При цьому перший заступник голови Ради міністрів запевнив, що кримський уряд продовжить цю роботу й сподівається на взаємодію з експертами та громадськістю.

«Наше спільне завдання – зробити Крим перлиною України. Безумовно, критика влади повинна бути, але ми дуже хотіли б, щоб вона була об`єктивною. Тому я сподіваюся на нашу перспективну взаємодію з Центром Разумкова. Ми звертатимемося до експертів із проханнями продовжувати дослідження, організовувати зустрічі, для нас це дуже важливо», – запевнив П.БУРЛАКОВ.