Азаров заспокоює, що газове питання з Росією вирішать - рано чи пізно
21:22, 30 листопада 2011Політика
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Та й контракт коли-небудь закінчиться....
Розбіжності між Україною та Росією в питанні ціни на газ будуть рано чи пізно врегульовані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентиною МАТВІЄНКО.
"У наших відносинах є й питання, які є спірними. Зокрема, питання, пов`язані з ціновою позицією щодо газу, який поставляє Росія. Думаю, рано чи пізно ми ці питання врегулюємо, і вони перестануть бути таким ось подразником наших взаємовідносин", - сказав М.АЗАРОВ.
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