Азаров заспокоює, що газове питання з Росією вирішать - рано чи пізно

Розбіжності між Україною та Росією в питанні ціни на газ будуть рано чи пізно врегульовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентиною МАТВІЄНКО.

"У наших відносинах є й питання, які є спірними. Зокрема, питання, пов`язані з ціновою позицією щодо газу, який поставляє Росія. Думаю, рано чи пізно ми ці питання врегулюємо, і вони перестануть бути таким ось подразником наших взаємовідносин", - сказав М.АЗАРОВ.