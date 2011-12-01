Конвойна служба подзвонила судді, щоб Іващенка сьогодні не чекали

Печерський районний суд Києва був змушений сьогодні відкласти до 9 грудня розгляд кримінальної справи проти колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА у зв’язку з тим, що конвойна служба не доставила його до зали судових засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий на судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

За його словами, конвойна служба телефоном повідомила, що В.ІВАЩЕНКА та колишнього керуючого санацією Феодосійського судномеханічного заводу Сергія МІХЄЄВА не доставлять сьогодні до суду, про причини цього буде повідомлено пізніше у письмовому вигляді.

Як зазначив головуючий, «відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, проводити засідання без присутності підсудного є неприпустимим», отже у судовому засіданні оголошується перерва до 9.00 9 грудня.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу із звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод ".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.