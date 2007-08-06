«Нафтогаз» закликає політиків утриматися від провокаційних коментарів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликає заступника секретаря РНБО Юрія ПРОДАНА не перетворювати газове господарство держави на мішень для передвиборних спекуляцій і не маніпулювати українсько-російськими відносинами з метою покриття невдач окремої політичної сили під час укладення існуючих угод щодо постачання газу в Україну в січні 2006 року.

Про це сказано в заяві НАК "Нафтогаз України", переданій агентству УНІАН.

НАК «Нафтогаз України» звертає увагу, що згідно з діючими домовленостями ставка на транзит російського природного газу територією України закріплена на рівні 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км і не може бути змінена до 2009 року.

"Це не може бути невідомо пану ПРОДАНУ, який у січні 2006 року працював на посаді заступника міністра палива та енергетики. Про такі умови транзиту російського газу домовлявся його безпосередній керівник - екс-міністр палива та енергетики Іван ПЛАЧКОВ, а підписав угоди від імені «Нафтогазу України» його колега, екс-керівник компанії Олексій ІВЧЕНКО. Це означає, що пан ПРОДАН на брифінгу 6 серпня 2007 року свідомо зробив заяву, що не відповідає суті українсько-російських відносин у газовій сфері, і направлена на погіршення позицій української сторони в ході переговорів щодо умов постачання газу в Україну на 2008 рік", - йдеться в повідомленні.

«Нафтогаз України» занепокоєний тим, що вже на самому початку передвиборної кампанії окремі державні посадовці відстоюють не державницьку позицію, а втілюють принцип «чим гірше, тим краще». Компанія вважає, що за чинної умови постачань природного газу в Україну і транзиту російського газу має нести політичну відповідальність саме та партія, представники якої поставили свої підписи під документом, а саме - НС «Наша Україна». Тому НАК «Нафтогаз України» розцінює критику Ю.ПРОДАНА як бажання свідомо покрити невдачі цієї політичної сили у вирішенні газового питання в 2005 - початку 2006 року. Компанія попереджає, що необгрунтоване втручання політиків у суто комерційні українсько-російські газові відносини вже не раз завдавало шкоди Україні і приводило до втрати транзитних контрактів і підвищення ціни на природний газ.

Компанія нагадує, що в 2001 році відмова від компромісу з «Транснефтью» привела до спорудження росіянами обхідної ділянки нафтопроводу "Суходільна-Родіонівка", внаслідок чого Україна втратила 26 млн. тонн транзиту нафти і понад 300 млн. грн. річного доходу. Напруження відносин з «Газпромом» привело до побудови обхідного газопроводу «Сохранівка-Октябрська». Втрати України склали майже 10 млрд. куб. м транзитного газу або близько 200 млн. грн. втраченого доходу щороку.

Необгрунтовані заяви і вчинки українських політиків привели до газової кризи 2005 року - саме під час роботи Ю.ПРОДАНА на керівній посаді в Мінпаливенерго. Тоді Україна втратила економічно вигідні домовленості з Російською Федерацією, які мали діяти до 2011 року, а ціна природного газу зросла з 50 дол. за тис. куб. м спочатку до 95 дол. за тис. куб. м, а згодом до 130 дол. за тис. куб. м. Проте сьогодні навіть ця ціна є найбільш прийнятною комерційною пропозицією в регіоні. Вірменія одержує газ за ціною 180 дол. за тис. куб. м, Прибалтійські країни - по 200-210 дол. за тис. куб. м, Польща - 240 дол. за тис. куб. м, Словаччина і Угорщина - 250 дол. за тис. куб. м. Навіть Молдова, котра є віддаленішою, ніж Україна від постачальників природного газу, купує паливо по 160 дол. за тис. куб. м. У разі розірвання існуючих домовленостей щодо постачань природного газу в Україну, ціна палива на кордоні може підвищитися для вітчизняних споживачів майже вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу заступник секретаря РНБО Юрій ПРОДАН заявив, що в Раді національної безпеки та оборони України вказують на необхідність перегляду цін на транзит у разі збільшення ціни газу для України з 2008 року. «Я думаю, що можливо і слід порушувати питання про перегляд цін на транзит газу на сьогодні, тому що коли прозвучали заяви, що сьогодні ціна збільшується на 10%, то все-таки питання зміни ціни транзиту також слід порушувати», - сказав Ю.ПРОДАН.