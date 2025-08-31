Москва явно намагається розігріти невдоволення Трампа Європою.

Кремль звинуватив Європу у войовничих настроях, попри те, що саме Москва розв'язала повномасштабну війну проти України і відмовляється її припиняти. Новою цинічною заявою відзначився прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Європейська партія війни зберігає свій основний тренд. Вони не вгамовуються. Це яскраво контрастує з тим підходом, наприклад, якого дотримується наш президент Путін, та й президент США Трамп, зусилля якого щодо виведення процесу в мирне русло важко переоцінити. І ми вдячні йому за ці зусилля", - сказав Пєсков.

Спікер Кремля також заявив, що закінченню війни нібито заважає саме Європа, а зовсім не категорична відмова Путіна обговорювати умови миру з українським президентом.

"Європейці заважають цим зусиллям, європейці вставляють палиці в колеса, європейці всіляко потурають і заохочують київський режим на абсолютно абсурдне продовження лінії на незговірливість", - заявив Пєсков.

Незважаючи на те, що Україна неодноразово висловлювала готовність до переговорів з РФ на вищому рівні і навіть вимагала цього, Пєсков звинуватив Київ у небажанні врегулювати конфлікт дипломатичними методами.

"Поки ми не бачимо взаємності з Києва, продовжуємо спеціальну військову операцію", - заявив Пєсков.

Проблема переговорів із РФ

Як писав УНІАН, раніше президент США заявив, що він нібито домовився з Путіним, що той особисто зустрінеться з президентом України й обговорить умови закінчення війни. Володимир Зеленський кілька разів публічно висловлював готовність зустрітися з Путіним і навіть закликав Захід натиснути на Москву, щоб Путін теж погодився на зустріч.

Тим часом Росія відмовляється від зустрічі на рівні лідерів, прикриваючись формальними відмовками. Наприклад, глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що для організації такої зустрічі спершу нібито потрібно "опрацювати" питання, які обговорюватимуть лідери. Жодних подібних умов перед зустріччю з Трампом Москва не висувала.

Також слід зазначити, що звинувачення Пєскова на адресу Європи, очевидно, є спробою підігріти невдоволення Трампа європейськими політиками. Напередодні британська газета The Telegraph писала, що в Білому домі нібито вважають Європу винною у зриві мирних зусиль Трампа. У сьогоднішній заяві Пєсков напрочуд схоже повторив тези цієї статті, очевидно, намагаючись натиснути саме на цей "мозоль" президента США.

