Загалом голова Китаю Сі Цзіньпін прийме близько 20 світових лідерів.

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 31 серпня, прибув у північне китайське портове місто Тяньцзінь для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Подібними зустрічами Китай сподівається протистояти впливу Заходу у світових справах, пише Reuters.

Зазначається, що Путіна зустріли червоною килимовою доріжкою, як на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня. Глава Кремля пробуде в Китаї чотири дні. Китайські ЗМІ пишуть про те, що відносини між Пекіном і Москвою зараз перебувають на "найкращому рівні в історії".

В агентстві нагадали, що загалом глава Китаю Сі Цзіньпін прийме приблизно 20 світових лідерів, включно з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і білоруським правителем Олександром Лукашенком. Це буде найбільше зібрання з моменту заснування ШОС у 2001 році.

Журналітси поділилися, що останніми роками блок розширився до 10 постійних членів, а також 16 країн-учасниць діалогу та спостерігачів. Повноваження ШОС розширилися з питань безпеки та боротьби з тероризмом до економічного та військового співробітництва між країнами.

В агентстві підкреслили, що цим самітом Сі Цзіньпін хоче продемонструвати, який би вигляд мав світовий порядок після можливого відходу США з міжнародної арени. Одночасно з цим він надасть дипломатичну підтримку Росії, яка зазнає західних санкцій за вторгнення в Україну.

В агентстві додали, що перед візитом до Китаю Путін розкритикував західні санкції проти Москви, назвавши їх "дискримінаційними". За його словами, Китай дотримується такої ж позиції.

Відео, які публікують росЗМІ, демонструють, як Путіна зустріли в Китаї. На червоній доріжці він поспілкувався із Сі Цзіньпінем, а на майданчику саміту грала російська пісня "Калинка-Малинка".

Путін і Сі обговорять у Китаї майбутнє війни в Україні

Раніше в The Guardian писали, що ключовим моментом візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю стане узгодження позицій Москви і Пекіна щодо війни в Україні. Зазначають, що під час своєї майже тижневої поїздки очільник Кремля відвідає саміт Шанхайської організації співробітництва, проведе переговори з китайським колегою і побуває на військовому параді в Пекіні.

Директор Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександр Габуєв розповів журналістам, що Путін хотів би знати, чи може він очікувати подальшої допомоги від Китаю і як Пекін відреагує, якщо США попросять його тиснути на Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: