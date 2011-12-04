Попов заявляє, що повернув 1700 га землі, вкрадених за Черновецького

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що київській громаді вже повернуто 1700 га землі, незаконно відчужених у попередні роки.

«На сьогодні день ми повернули 1700 га землі. Через скасування незаконних рішень на сесії Київради, заяви до прокуратури і позови до суду», - сказав О.ПОПОВ в інтерв'ю ZN.UA.

При цьому він заявив, що підсумки кампанії підбивати поки рано, проте пообіцяв зробити це пізніше (ближче до виборів).

«Однак робота триває. Кілька десятків рішень ще перебувають на розгляді… Про завершення процесу можна буде говорити десь через півроку. Проте вже сьогодні є факти повернення активів і землі на мільярди гривень», - запевняє глава КМДА.

Відповідаючи на запитання, де можна ознайомитися з повним списком, який підтверджує повернення 1700 га, О.ПОПОВ сказав: «З цим взагалі не проблема. Може, ми дійсно цей момент упустили… Але тільки тому, що зайняті конкретною роботою. Найближчим часом надамо вам докладну інформацію».

Водночас О.ПОПОВ переадресував правоохоронним органам питання про безкарність мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його найближчого оточення.

«КМДА - не та структура, яка карає або визначає, була чи не була кримінальна дія. Я не можу коментувати подібні речі. Це може дозволити собі тільки генеральний прокурор. Водночас я вважаю: там, де були дії, пов'язані з порушенням Кримінального кодексу, люди мають понести покарання. Я знаю, що порушені кримінальні справи, ведуться розслідування. Так, можливо, вже завтра буде те саме адекватне покарання, про яке ви говорите», — сказав О.ПОПОВ.