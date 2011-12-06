Донька Тимошенко виступить перед лідерами країн Євросоюзу

Євгенія КАРР, донька екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, разом із заступником голови партії "Батьківщина" Григорієм НЕМИРЄЮ візьме участь у конгресі Європейської народної партії (ЄНП), який відбудеться 6-8 грудня у Марселі (Франція).

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

7 грудня Є.КАРР виступить під час пленарного засідання конгресу ЄНП. Крім того, Г.НЕМИРЯ і Є.КАРР проведуть ряд зустрічей з європейськими політиками.

Конгрес ЄНП планує ухвалити резолюцію щодо України.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на Європейському континенті. До її складу входять 74 партій з 39 країн, 17 голів країн-членів ЄС та 6 голів країн, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської Комісії. ЄНП має найбільшу фракцію в Європарламенті.

До лав ЄНП входять канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, Президент Європейської ради Герман ван РОМПЕЙ та Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.