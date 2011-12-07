В СБУ пояснили, що Тимошенко можна вдруге арештувати

Сьогодні слідчим Головного слідчого управління СБ України за погодженням з Генеральною прокуратурою України внесено до Шевченківського районного суду м.Києва подання про обрання екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО запобіжного заходу в вигляді взяття під варту.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, «у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальна справа за обвинуваченням екс-прем’єр-міністрів Юлії ТИМОШЕНКО та Павла ЛАЗАРЕНКА у вчиненні у 1996-2000 роках замаху на розтрату коштів державного бюджету України у сумі 405 500 000 американських доларів».

Зазначається, що одночасно у провадженні Головного слідчого управління ДПА України перебувала кримінальна справа за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації приховання валютної виручки у сумі понад 165 мільйонів доларів, незаконного відшкодування бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на загальну суму понад 47 мільйонів гривень шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності ПФК «Єдині Енергетичні Системи України» з подальшим приховуванням отриманих із використанням офшорних компаній доходів, які використані нею для особистого збагачення.

«Враховуючи, що злочини вчинені однією особою, 06.12.11 Генеральною прокуратурою України підслідність всіх зазначених злочинів визначено за слідчими Служби безпеки України», - говориться в повідомленні прес-центру і зазначається, що «Головним слідчим управлінням СБ України справи об’єднано в одне провадження та створено спільну слідчу групу».

За даними прес-центру СБУ, «в ході розслідування зазначеної кримінальної справи 07.12.11 слідчим Головного слідчого управління СБ України за погодженням з Генеральною прокуратурою України внесено до Шевченківського районного суду м.Києва подання про обрання обвинуваченій Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу в вигляді взяття під варту».

Як наголошують у прес-центрі СБУ, «вказане рішення слідчого обґрунтовано вимогами ст.ст. 148, 150, 155, 165-2 КПК України, зокрема, враховано тяжкість вчинених Ю.ТИМОШЕНКО злочинів, неодноразовість їх вчинення, процесуальну поведінку обвинуваченої, а також необхідність забезпечення виконання процесуальних рішень у справі».

Чинним кримінально-процесуальним законодавством України передбачена можливість обирати запобіжний захід особі, щодо якої судом винесено вирок за вчинення іншого злочину. Більше того, ч.5 ст.155 КПК України передбачена можливість обрання запобіжного заходу особі, навіть якщо вона відбуває покарання в установі виконання покарань, додали в прес-центрі СБУ.