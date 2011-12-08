Кожем’якін бажає успіху тим, у кого чешуться кулаки

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що його фракція блокуватиме трибуну Верховної Ради сьогодні і завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав, що деякі його колеги по парламенту звинувачують членів фракції "БЮТ-Батьківщина" у тому, що вони блокують трибуну ВР з тим, щоб потрапити у виборчі списки або щоб «попасти на якісь там дошки пошани».

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив: «Ми стоїмо за людину, яка є нашим лідером, яка є жінкою, яка є нашим другом. І це благоє діло завжди було у християн, тому, якщо у когось чешуться кулаки і він хоче розблоковувати, я бажаю успіхів».

Як заявив лідер фракції, «ми не будемо розблоковувати трибуни ні сьогодні, ні завтра, поки наші вимоги не будуть прийняті».

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що фракція вимагає «негайно припинити знущання над Юлією ТИМОШЕНКО», негайно звільнити її з-під варти, щоб вона могла лікуватися.

Також він наголосив, що «БЮТ-Батьківщина» виступає за те, щоб внести до порядку денного законопроект депутати Віктора ШВЕЦЯ, яким пропонується привести до європейських стандартів українське кримінальне законодавство.