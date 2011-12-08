Харківські чорнобильці розпочали безстрокову акцію протесту

У Харкові розпочалася безстрокова акція протесту чорнобильців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із організаторів акції, чорнобилець, Валерій БЕЛЯКОВ.

Він наголосив, що харківські чорнобильці вимагатимуть виконання рішень судів про призначення пенсій та доплат. За його словами, акція розпочалася на підтримку чорнобильських виступів, які проходять у Донецьку, Києві та інших містах України.

В.БЕЛЯКОВ підкреслив, що сьогодні близько 12.00 у Харкові проходитиме погоджувальна рада, на якій чорнобильці наполягатимуть на встановленні наметів.

За його словами, намети планується встановити в парковій зоні за пам’ятником Леніну на площі Свободи. «Акція триватиме допоки не почнеться виконання рішень судів про призначення пенсій чорнобильцям», - сказав В.БЕЛЯКОВ.

За його словами, наразі чорнобильці не планують розпочинати голодування.

Як повідомляв УНІНА, у Харкові сьогодні близько 150 представників чорнобильських організацій регіону розпочали пікетування обласного управління Пенсійного фонду України. Пікетувальники вимагають виплати пенсій у розмірах, які були встановлені рішеннями судів. А також вимагають заборонити ПФУ самовільно змінювати розмір пенсій чорнобильців.