У законопроекті про ринок землі нардеп розгледів «тендерну палату № 2»

«Наша Україна» виступає категорично проти прийняття владного законопроекту про ринок землі і вважає, що за нинішньої влади ринок землі запроваджувати не можна.

Про це заявив заступник голови політради «Нашої України», народний депутат Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Наша Україна» закликає депутатів парламенту за жодних умов не підтримувати цей законопроект, який не тільки ігнорує інтереси власників земельних паїв та національних сільгоспвиробників, а й «створює дві монопольні паразитуючі надбудови, що збагачуватимуться за рахунок земельного ринку».

«В новій редакції законопроекту, підготовленій депутатами від владної більшості, з’явився державний оператор землі, який, по суті, є тендерною палатою № 2. Через цього оператора обов’язково будуть проходити всі угоди з операцій купівлі-продажу. Разом з тим, ця структура не нестиме жодної відповідальності перед учасниками ринку», - пояснює В.МАТЧУК.

Також, за словами народного депутата, у законі передбачається створення державного земельного банку, якому надається монопольне право на отримання землі під заставу. Навіть у випадку, якщо в державного земельного банку закінчились кошти і він не може кредитувати фізично, тільки він зможе отримати в заставу землю. І лише під гарантію цього банку, при чому не безкоштовно, зможе видати кредит якийсь інший банк.

«Знову створюється паразитуюча надбудова, яка буде пожирати чужі гроші, при цьому сама нічого не генеруючи», - відзначив депутат.

Каменем спотикання «нашоукраїнець» назвав ще й те, що в законопроекті прописано, що банк стає оператором ринку і отримує право купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного виробництва. На думку В.МАТЧУКА, це суперечить чинному законодавству про банки в Україні, яким визначено, що банки не можуть бути задіяні в товарних операціях.

«Це найбільші загрози, які є в цьому законопроекті і які ясно показують - навіщо взагалі теперішній владі потрібен ринок землі. Через ці дві монопольні структури, які нібито є державними інструментами, посадивши туди своїх людей, можна буде збирати данину з будь-якої земельної операції, і при цьому не нести жодної відповідальності», - сказав депутат.

Також, за його словами, в законопроекті вводиться норма про продаж не більше 100 гектарів землі одній фізичній особі, але не дається жодного логічного пояснення, чому саме 100, так само як раніше не було пояснення, чому 2100 га. В.МАТЧУК вважає, що це абсолютно хибний підхід, що в законопроекті, окрім параметру площі, не враховується родючість ґрунтів, що є основним критерієм для товарного виробництва.

«Всупереч обіцянкам чинного Президента, в законопроекті не передбачено запобіжників, які мають захистити власника паю від нечесного покупця. Необхідно передбачити, що операції продажу за цінами нижче експертних не будуть реєструватися. Відтак «Наша Україна», будучи послідовним прихильником поетапного та продуманого проведення земельної реформи, виступає категорично проти запровадження ринку землі в Україні при теперішній владі», - наголосив він.