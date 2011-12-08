Тимошенко просять очолити новий рух опору

В Україні засновано новий громадянський рух опору “Звільни Україну!” (ГРОЗУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив лідер громадської організації «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК.

Він зазначив, що ГРОЗУ був створений “задля єднання свідомих громадян України, опозиційних політичних партій, громадянських рухів та об’єднань з метою припинення існування в нашій державі кримінально-олігархічного, нелегітимного на сьогоднішній день режиму Віктора ЯНУКОВИЧА”.

З.ШКІРЯК наголосив, що їхній рух офіційно звертається до екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка наразі знаходиться у СІЗО, з пропозицією очолити ГРОЗУ.

Він також підкреслив, що їхній рух вже заручився підтримкою суспільства. За словами З.ШКІРЯКА, основними вимогами ГРОЗУ є негайна відставка Президента України В.ЯНУКОВИЧА; звільнення екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та всіх політичних в’язнів; негайний розпуск Верховної Ради України і призначення нових виборів; припинення соціально-економічного терору в країні.

З.ШКІРЯК висловив переконання, що “режим ЯНУКОВИЧА” може бути усунутий від влади конституційними засобами політичної боротьби ще до виборів-2012. “Нам потрібно від 50 до 100 тисяч свідомих громадян, які готові відкрито висловити свою позицію. Повірте, 100 тисяч людей, які зможуть одночасно зібратися і висловити свою позицію, - буде достатньо для того, щоб влада “лягла”, - зауважив він.

Також З.ШКІРЯК повідомив, що під час Новорічних свят члени ГРОЗУ планують відвідувати регіони України, аби “структурувати наш рух, організувати системну боротьбу, поєднану з громадянським сектором і опозиційними політичними партіями”.

У свою чергу голова Української республіканської партії, колишній політв’язень Левко ЛУК’ЯНЕНКО зауважив, що його політична сила не розглядала питання про участь у ГРОЗУ. Проте вони підтримують ініціативи новоствореного громадянського руху.

Також у прес-конференції участь взяли представник громадського об’єднання «Народна самооборона» Олексій ГЕТЬМАН, який відповідає за сектор громадських рухів та об’єднань у ГРОЗУ; координатор ГО «За Київ» Олександр БРИГИНЕЦЬ – громадський сектор, науково-культурне середовище; голова ГО «Інформаційно-методичний центр «Дебати» Елла ЛАМАХ – сектор жіночих організацій та рухів, міжнародні інституції, а також член президії Всесвітнього конгресу українців Олександр УШИНСЬКИЙ – відповідальний за співпрацю із закордонними українськими громадами.