До Києва прибув «Кодекс світла»

З 7 по 13 грудня в київському філіалі Національного музею російського мистецтва «Шоколадний Дім» проходить виставка робіт відомої української художниці Галини МОСКВІТІНОЇ. Як ідеться в прес-релізі, переданому УНІАН, виставка в Києві продовжила світове турне серії «Кодекс світла», яке пройшло в Тель-Авіві, Мілані, Лондоні.

На вернісажі в Києві представлено 17 так званих «світангів» та інші роботи, що високо оцінені в міжнародному арт-товаристві. Одна з картин, що виставлялася в Ізраїлі, Мілані та Лондоні, «Промінь творіння», була відібрана англійським аукціонним домом MacDougall’s. 1 грудня роботу було продано на торгах за 6500 фунтів стерлінгів.

На місце вибулої картини Г.МОСКВІТІНА запропонувала нову роботу - «Простір».

Для відвідувачів облаштовано спеціальний зал для медитації. У медитативному залі транслюється авторський фільм художниці.

Після Києва виставка відбуде до Нью-Йорка.