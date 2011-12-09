Янукович: Переговори про асоціацію з ЄС необхідно завершити в 2011 році

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що переговори з Європейським Союзом мають бути завершені до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава державі сказав, виступаючи на Міжнародній інвестиційній конференції «Investconference in Kyiv 2011».

"Хочу підтвердити нашу чітку політичну волю: завершити непростий переговорний процес щодо укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2011 році", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він позитивно оцінив конструктивний хід переговорів щодо політичної частини угоди та переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС. "Хоча з економічної точки зору це рішення не просте для України", - додав Президент.