Мороз отримав виклик до суду вже після початку засідання

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що отримав виклик до Печерського суду вже після початку засідання у справі колишнього Президента Леоніда КУЧМИ.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби партії. (Як повідомлялося, О.МОРОЗ цього дня повинен був взяти участь у судовому засіданні, де розглядається скарга адвокатів Л.КУЧМИ на порушення стосовно екс-президента кримінальної справи. Проте лідер СПУ не був присутній на початку засіданні).

Відповідаючи на запитання журналістів, чому він не з`явився на засідання, О.МОРОЗ зазначив, що «повідомлення про судове засідання я одержав після його ймовірного початку - о 09.05 сьогодні, 9 грудня 2011 року”.

“Це не виклик, не інший офіційний документ, а звичайне повідомлення. Чому мені його прислали - питання до судді”, – наголосив О.МОРОЗ.

“Мотиви претензій адвокатів КУЧМИ до заступника генпрокурора зрозумілі, мабуть, усім, але мені не цікаві. Проте якщо моя думка потрібна суду, то я готовий прибути на його засідання при своєчасному повідомленні про проведення засідання суду і про статус моєї участі в ньому», - зазначив лідер СПУ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ була обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура закінчила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати екс-президента України Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського районного суду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ у зв`язку з її неспроможністю.