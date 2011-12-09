Власенко: суддя сів біля параші і 12 годин вів засідання

Суд над Юлією Тимошенко в камері СІЗО був проведений, щоб Україна не мала можливості підписати угоду щодо євроінтеграції.

Про це повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи рішення виїзного засідання суду в Лук`янівському СІЗО щодо арешту екс-прем`єра.

"Янукович робить все, для того, щоб Україна не мала можливості підписати угоду щодо євроінтеграції", - заявив захисник.

"Він розуміє, що треба зробити відвертий пробачте, плювок в обличчя Європі, для того щоб європейці сказали: ми з дикунами не можемо бути в одному співтоваристві", - уточнив Власенко.

"Це було зроблено відверто. Напередодні саміту. Це було зроблено свідомо, протягом двох днів. Була можливість подумати, якби це була якась помилка, ексцес виконавців", - запевнив депутат від БЮТ.

"Нема такої норми КПК, яка передбачає виїзні засідання", - розповів він.

"Вони ж хитрі хлопці, вони згадують 2001 рік, коли працювала ця норма. Не могло бути виїзних засідань з 2001 року, вони не передбачені кодексом", - уточнив захисник, прокоментувавши заяву Державної пенітенціарної служби щодо проведення 270 виїзних засідань.

"Це була камера в медичній частині. Камера-палата, вона так само закривається. Там просто таблички інші", - розповів Власенко.

Він уточнив, що не знає, де була нарадча кімната судді.

"Його (суддю) виводили. Його конвоювали двоє співробітників міліції, які були весь час всередині камери", - зазначив захисник.

"Нас в камері було: Юлія Володимирівна, я, прокурор, слідчий СБУ, суддя, його секретар, представник уповноваженого з прав людини і двоє охоронців-міліціонерів", - розповів Власенко.

"Це було шоу, яке називали всі судове засідання. Прийшла людина знов у мантії, зайшла, сіла біля того, що називається, перепрошую, параша і почала проводити засідання. 12 годин з невеликими перервами", - уточнив він.

Захисник також повідомив, що була аудіо фіксація судового процесу і "сподіваюсь, це не є таємницею слідства".

Українська правда