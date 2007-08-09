Тернопільські політики домовилися відпочити один від одного

У Тернополі представники місцевих політичних сил підписали меморандум з обіцянками не проводити агітації на заходах у День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, свої підписи, зокрема, поставили лідери місцевих осередку партії “Народний Союз Наша Україна”, ВО “Батьківщина”, Української народної партії, ГП “ПОРА”, Соціалістичної партії, Партії зелених, Комуністичної партії України, Народно-демократичної партії.

У документі політики зобов’язуються не перебивати святковий настрій жителів Тернополя своїми акціями. “З огляду на хронологічну близькість до дати дострокових виборів до Верховної Ради України, вважаємо за неприпустиме використовувати заходи з нагоди Дня міста для передвиборчої політичної агітації”, вказали вони у меморандумі.

Підписання меморандуму ініціював міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ, який попередньо закликав лідерів місцевих політичних сил не використовувати для агітації урочисті заходи, які пройдуть з 23 по 28 серпня з нагоди Дня незалежності України та Дня міста.