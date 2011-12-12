Янукович і Фюле показалися журналістам на 30 секунд

18:55, 12 грудня 2011
Політика
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В Адміністрації Президента України розпочалась зустріч глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА з Комісаром Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

Як передає кореспондент УНІАН, представникам ЗМІ вдалося бути лише на протокольній зйомці зустрічі, що тривала близько 30 секунд.

В.ЯНУКОВИЧ привітав С.ФЮЛЕ в Україні. Після цього журналістів попросили залишити залу.

 

 

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