Янукович і Фюле показалися журналістам на 30 секунд
18:55, 12 грудня 2011Політика
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В Адміністрації Президента України розпочалась зустріч глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА з Комісаром Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.
Як передає кореспондент УНІАН, представникам ЗМІ вдалося бути лише на протокольній зйомці зустрічі, що тривала близько 30 секунд.
В.ЯНУКОВИЧ привітав С.ФЮЛЕ в Україні. Після цього журналістів попросили залишити залу.
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