ЗМІ: У містечку прихильників Тимошенко розгорівся скандал

У містечку БЮТ, яке більше чотирьох місяців стоїть в Києві під Печерським судом на захист Юлії Тимошенко, відбулася ротація кадрів. Як пише "Сегодня",одна з його активісток, 19-річна Іванна Євсюкова з Рівного, що прожила тут три місяці, заявила про те, що київські прихильники Тимошенко за сприяння окремих депутатів витісняють з містечка людей з регіонів. Також, за її словами, один з кураторів містечка погрожував їй розправою, після того, як вона нецензурно висловилася на бойовому посту.

«Ми з подругою потрапили в містечко випадково - побачили, що там мітинги, потім познайомилися з тими, хто там стоїть. У результаті 4 жовтня переїхали з квартири, яку знімали, в наметове містечко, щоб підтримати Юлію Володимирівну, - розповіла газеті Євсюкова. - Ночували в спальниках, вранці йшли заспаними через весь Хрещатик вмиватися в фастфуд. Було таке відчуття: ти ніби нічого і не робиш, але зате підтримуєш Юлію Тимошенко. 11 жовтня, в день вироку, беркутівці завалили наш намет, вона стояла першою біля входу в суд. Ніби як Турчинов обіцяв відбудувати намет, але ніхто не поспішав цього робити. Ми знову почали знімати квартиру, але все одно приходили в містечко - я роздавала чай, листівки, газети. Все це робили за ідею. Депутати лише іноді давали гроші мітингувальникам на дрібні витрати, для деяких знімали квартири ... » За словами Іванни, все змінилося близько двох тижнів тому:« Кимось, можливо, депутатами, людям з областей була дана команда роз`їжджатися по домівках. Нам говорили, що мовляв, треба відпочити. Люди їхали зі сльозами на очах, припускаючи, що більше ніхто не хоче спонсорувати містечко. Коли приїжджих розігнали, натомість прийшли київські. І зараз там за ідею практично ніхто не стоїть. За чергування з 11 вечора до 7 ранку платять 75 грн, з ранку до вечора - 100».

"Сегодня" пише, що Іванна не з`являється в містечку вже кілька днів. Пояснює, що після того, як склад містечка змінився, їх з подругою тут більше не приймали за своїх. До того ж, з одним з комендантів містечка у дівчини стався неприємний інцидент. «Коли я була на чергуванні, з даху одного з наметів на мене пролилася вода, і в мене вирвалося нецензурне слово, - каже Іванна. - Один з кураторів містечка обурився цим (мовляв, у нас не прийнято лаятися), став кричати на мене. Дійшло до того, що на очах у всіх він ударив мене по обличчю і сказав, що якщо я десь за межами містечка про це розповім, то він вивезе мене в ліс, згвалтує і закопає ». У самому містечку газеті підтвердили, що Іванна тут жила, але більше, мовляв, «цю провокаторку» бачити не бажають.

Прем`єр тіньового уряду, бютівець Сергій Соболєв категорично спростовує те, що прихильники Тимошенко в їхніх наметах живуть за гроші. І додає: «У нас там постійно чергували люди з областей. Як зараз, не знаю ». Про будь- які команди відправити людей по домівках Соболєв теж не чув.