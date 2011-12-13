Власенко - прокурору Тимошенко: Ви - кат!

Захисник екс-прем’єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що 12 грудня ніякого медичного обстеження Юлії ТИМОШЕНКО не проводилося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив під час обговорення в Апеляційному суді Києва питання про можливість продовження розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО за її відсутності.

"Коли цей висновок було підписано? Вчора я був весь час у камері щодо апеляційного процесу в іншій справі. Я був з Юлією ТИМОШЕНКО з 12-ї до 18-ї. За цей час ніякого обстеження не було", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО наголосив, що вимога сторони державного обвинувачення доставити екс-прем’єра до суду є неприпустимою з точки зору кримінально-процесуального законодавства.

"Немає будь-яких медичних підстав доставляти до суду і продовжувати знущатися над людиною. Ненадання ліків - це катування. Примушування людини щось робити – це катування. Той, хто виніс це клопотання, це кат з юридичної точки зору. МИКИТЕНКО, Ви - кат!", - заявив С.ВЛАСЕНКО.

"Я прошу суд зважити на заяви захисту, а після цього визначатися, чи можна слухати апеляцію ТИМОШЕНКО за її відсутності", - звернувся захисник до суду.

Після цієї дискусії суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

ЯК повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд питання щодо можливості продовження розгляду скарги Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі за її відсутності у зв’язку з поганим станом здоров`я.

"Ми вважаємо за доцільне повторно викликати її до суду", - сказав представник державного обвинувачення Олександр МИКИТЕНКО.

Прокурор наголосив, що за результатами обстеження Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО 12 грудня лікарі відзначили відсутність протипоказань лікарів для її доставлення до суду.