Путіну не дає спокою Помаранчева революція

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що російські опозиціонери переносять практику «Помаранчевої революції» з України до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.

«Ми знаємо події Помаранчевої революції в Україні, до речі, деякі з наших опозиціонерів у цей час були в Україні і працювали як радники тодішнього Президента ЮЩЕНКА (радником В.ЮЩЕНКО працював Борис НЄМЦОВ – УНІАН), і вони, природним чином, переносять цю практику і на російський ґрунт», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що щодо кольорових революцій все зрозуміло – це напрацьована схема дестабілізації суспільства, і ця схема з`явилася не сама по собі.

Прем`єр РФ відзначив, що, коли побачив білі стрічки на одязі людей в Москві, то подумав, що це пропаганда боротьби зі СНІДом. «Ось такі, пардон, контрацептиви повісили, тільки розвернули незрозуміло», - сказав В.ПУТІН і додав, що у нього перша думка виникла, що люди борються за здоровий спосіб життя.

Водночас В.ПУТІН назвав нормальним, що люди протестують у рамках закону і висловлюють незгоду з діями властей. При цьому він підкреслив, що дозволяти втягувати себе в якісь схеми з дестабілізації суспільства неприпустимо.

В.ПУТІН заявив, що деякі опозиціонери, які закликали людей на мітинг після виборів до Держдуми, кричали на них: «Барани, вперед!». «Це що таке, хіба можна з людьми поводитися як з худобою?», - сказав він.

Прем`єр РФ відзначив, що люди висловили незадоволеність владою, але, за його словами, «хіба вони хочуть такої влади?».

При цьому він заявив, що за участь у мітингу на Болотяній площі навіть гроші студентам платили. «Це нормально, нехай платять, хоч хлоп`ята зароблять трошки, але все ж дозволяти принижувати себе, мені здається, це нижче за гідність», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Держдуми РФ пройшли 4 грудня. До парламенту пройшли «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія».

10 грудня у багатьох великих російських містах відбулися мітинги проти фальсифікації результатів виборів. Наймасовіший мітинг пройшов у Москві на Болотяній площі - за різними оцінками, там зібралося від 25 до 80 тисяч осіб.

За підсумками мітингу було прийнято резолюцію з п`яти вимог: "негайне звільнення всіх політв`язнів", "скасування підсумків фальсифікованих виборів", "відставка голови Центрвиборчкому", "реєстрація опозиційних партій і ухвалення демократичного законодавства про партії і вибори" і "нові відкриті і чесні вибори".