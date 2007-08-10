У Цушка думають, що Турчинову заважають «неудовлетворенные потребности»
Оцінка політиків міліцію не хвилює
|Михайло Корнієнко
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов’язки міністра МВС України, перший заступник міністра Михайло КОРНІЄНКО, коментуючи заяви одного з лідерів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.
М.КОРНІЄНКО назвав висловлювання цього політика передвиборчими технологіями. «Пішли вже передвиборчі технології. Ми цих заходів не проводимо і не будемо проводити. У нас зовсім інші завдання, і дай Боже, щоб ми встигали виконувати ті обов’язки, які на нас покладені», - наголосив М.КОРНІЄНКО, додавши при цьому, що МВС турбує оцінка його роботи з боку громадян, «а не оцінка політиків, яка вже лунала. Вона нас мало цікавить, це їх амбіції, і, як кажуть у Москві, «неудовлетворенные потребности».
Як повідомляв УНІАН, 8 серпня. О.ТУРЧИНОВ заявив, що силові структури розпочали збір компромату на опозиційних політиків.
Зокрема, за словами О.ТУРЧИНОВА, «відбувається аналіз списків опозиційних партій, збір компрометуючих матеріалів, починається знову несанкціоноване знімання інформації, в тому числі з мобільних телефонів».