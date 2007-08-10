У Цушка думають, що Турчинову заважають «неудовлетворенные потребности»

Міністерство внутрішніх справ не проводить жодних незаконних заходів по відношенню до лідерів опозиційних політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов’язки міністра МВС України, перший заступник міністра Михайло КОРНІЄНКО, коментуючи заяви одного з лідерів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.

М.КОРНІЄНКО назвав висловлювання цього політика передвиборчими технологіями. «Пішли вже передвиборчі технології. Ми цих заходів не проводимо і не будемо проводити. У нас зовсім інші завдання, і дай Боже, щоб ми встигали виконувати ті обов’язки, які на нас покладені», - наголосив М.КОРНІЄНКО, додавши при цьому, що МВС турбує оцінка його роботи з боку громадян, «а не оцінка політиків, яка вже лунала. Вона нас мало цікавить, це їх амбіції, і, як кажуть у Москві, «неудовлетворенные потребности».

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня. О.ТУРЧИНОВ заявив, що силові структури розпочали збір компромату на опозиційних політиків.

Зокрема, за словами О.ТУРЧИНОВА, «відбувається аналіз списків опозиційних партій, збір компрометуючих матеріалів, починається знову несанкціоноване знімання інформації, в тому числі з мобільних телефонів».