Бютівець про закон про вибори: Тимошенко проти, але ми проголосували
Нардеп розповів про вибір
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко проти закону "Про вибори народних депутатів", але фракція БЮТ проголосувала, щоб не було фальсифікацій.
Про це заявив депутат від БЮТ Сергій Пашинський в ефірі телеканалу ТВі.
"І позиція Юлії Тимошенко, і позиція нашої фракції, завжди була однакова, більше того, я був одним із тих людей, які ініціювали голосування нашої фракції… Позиція Тимошенко і наша ніколи не мінялася - ми, і це в статуті у нас написано, виступали за те, що в Україні повинна бути пропорційна система з відкритими регіональними списками", - запевнив він.
Пашинський пояснив, що при підготовці до голосування цього законопроекту у Верховній Раді, у БЮТу "був важкий вибір: між поганим і дуже поганим".
"Тому що одночасно, ви можете підняти реєстрацію законів у Верховній Раді, був зареєстрований закон Єфремова, це була калька з того закону, по якому ми проводили попередні місцеві вибори, де вони фальсифікували, як хотіли", - уточнив депутат.
БЮТівець зазначив, що рішення про голосування було "публічно прийняте" на засіданні фракції об 11:00, "тому що на 16:00 на голосування був виставлений закон Єфремова".
Відповідаючи на питання, чи давала Юлія Тимошенко згоду на те, щоб фракція голосувала за закон про вибори народних депутатів, Пашинський заявив: "Юлія Тимошенко нам дала згоду на те, щоб ми працювали в комісії, вона про це знала, і основні тези закону ми погоджували, по мірі можливості".
"В день голосування в нас не було з нею комунікації. Позиція Тимошенко ні в чому не відрізняється від позиції фракції", - запевнив політик.
При цьому БЮТівець уточнив, що "Юлія Тимошенко проти цього закону, і я проти, але ми проголосували за нього, щоб унеможливити фальсифікації, і ми виграємо вибори".
Як відомо, раніше з`явилася інформація, нібито Тимошенко під час розмови з Фюле висловила своє невдоволення з приводу голосування опозиції за закон про вибори, яким встановлюється змішана система виборів 50% на 50%, підвищується прохідний бар’єр з 3% до 5% та забороняється участь блоків партій у виборах.
До цього з`явилися повідомлення, що Тимошенко, яка утримується в СІЗО, написала листа з вказівками фракції БЮТ не голосувати за закон "Про вибори народних депутатів".
17 листопада фракція БЮТ проголосувала за цей закон.