Рудьковський пішов з СПУ, але залишається соціалістом

Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив про вихід з лав Соціалістичної партії України.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні М.РУДЬКОВСЬКОГО, який був членом партії з 1999 року, до делегатів XVII з`їзду СПУ, що відбудеться у Києві 18 грудня.

«Липневий з’їзд СПУ прийняв рішення про об’єднання лівих і лівоцентриських сил й обрав головою партії Олександра МОРОЗА. На жаль, ці рішення виявилися взаємовиключними - Олександр МОРОЗ готовий до такого об`єднання виключно за умови, що він його очолить, всі інші ліві - лише якщо О.МОРОЗ не претендуватиме на лідерство (з відомих причин). Тому він і його команда саботують об’єднавчий процес, надумуючи приводи, шукаючи винних, наговорюючи на можливих партнерів і прогнозуючи неуспіх об’єднання», - зазначає М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

На його думку, «чинне керівництво партії розуміє, що треба буде відповідати перед своїми однопартійцями за провал останньої можливості сформувати ліве об’єднання, в першу чергу - партійними посадами. Тому вони наперед намагаються позбутися конкурентів і почистити партійні ряди».

М.РУДЬКОВСЬКИЙ зазначає, що цією заявою хоче довести до відома всіх членів СПУ, що не має амбіцій стати лідером партії. «Моя мета - зробити її сильною, впливовою і такою, що заслужено користується повагою виборців. Тому я йду з СПУ, щоб довести, що жодним чином не зацікавлений у зриві об`єднання, послідовним прихильником якого був весь час», - наголосив він.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив, що після з’їзду, на якому О.МОРОЗ знову очолив партію, почалися репресії щодо тих членів СПУ, які підтримували його. «За результатами голосування, це майже половина партії. Сподіваюсь, мій вихід з СПУ припинить цей ганебний процес, який послаблює партію. Усіх нас, однопартійців, поділили на «своїх» і «чужих». Як можна сподіватись, що Вам довірятимуть люди, якщо Ви самі не довіряєте своїм товаришам?», - зауважив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що мета будь-якої партії - відстоювати інтереси своїх виборців. «Ви знаєте мою позицію: СПУ має бути представлена в парламенті, щоб реалізувати свою програму на законодавчому рівні. Прикро констатувати, що чинне партійне керівництво поставило свої інтереси вище не лише партійних, а й суспільних», - зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він закликав кожного делегата з’їзду, кожного члена СПУ вимагати від керівництва партії виконання обіцянок і об’єднання усіх лівих і лівоцентриських сил. «Зараз Ви обираєте між об’єднанням лівих і О.МОРОЗОМ, між успіхом лівого руху і культом особи, між будівництвом соціальної держави для всіх і задоволенням особистих амбіцій керівників партії. Я свій вибір зробив, і готовий працювати на благо такого об’єднання як один із його рядових членів. Я був з партією і в добрі, і у важкі часи. Я пишався членством в СПУ, вважав партію важливішою за лідера, ніколи не брав участі у «полюванні на партійних відьом», дотримувався партійної дисципліни і, скільки б мені не кидали ножі в спину, вважав неприпустимим публічну критику однопартійців», - наголосив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він запевнив делегатів з’їзду, що навіть виходячи з партії, залишається соціалістом.