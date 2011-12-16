Стратегію розвитку Києва допоможуть реалізовувати науковці

Науковий потенціал Києва залучено до роботи над розвитком міста. Про це йдеться в Меморандумі про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та Національною академією наук України, підписаному головою КМДА Олександром Поповим та президентом НАН, академіком Борисом Патоном.

«Сьогодні у світі Київ знаний як розвинений культурно-просвітницький та науково-промисловий центр Східної Європи. Головний потенціал міста складають, безумовно, його трудівники і науковці», – сказав очільник КМДА Олександр Попов.

Документом визначені пріоритетні напрямки співпраці влади та Національної академії наук. Серед них, зокрема, наукове забезпечення вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста, запровадження сучасних більш ефективних та ощадних, а також нетрадиційних технологій у системах енергозабезпечення столиці, постачання питної води на рівні європейських стандартів.

«Одне з головних завдань Стратегії розвитку міста – інноваційний розвиток, а інноваційний розвиток – це Академія наук. Для нас дуже важлива плідна співпраця з нашими провідними інститутами, які розробляють сучасні технології виробництва найрізноманітніших продуктів чи послуг. Упевнений, саме наукові досягнення здатні допомогти вирішити найрізноманітніші проблеми міста: екологічні, транспортні, житлово-комунальні, соціальні та інші», – запевнив Олександр Попов.

Також КМДА та Національна академія наук спільно працюватимуть над питаннями поліпшення екологічної ситуації у місті за рахунок використання нетрадиційних видів пального, новітніх методів озеленення та санітарного очищення Києва.

Науковці допоможуть у втіленні ініціатив голови КМДА Олександра Попова з підвищення ефективності функціонування громадського транспорту і шляхового господарства міста. За домовленістю з НАН міськадміністрація спільно з науковцями працюватиме над підвищенням ефективності медичного обслуговування киян, на основі впровадження сучасних технологій лікування, медикаментів, методів діагностики.

Влада міста також активно залучатиме науковців до вирішення питань, пов’язаних з охороною історичного середовища, інтелектуального, культурного та духовного розвитку киян.

Як зазначив під час підписання Меморандуму голова КМДА Олександр Попов, науковці – ключовий ресурс, на який спиратиметься місто в реалізації Стратегії розвитку Києва. За його словами, громада столиці розраховує на те, що вітчизняна наука з її конкретними цільовими розробками, допоможе розбудувати місто на нових сучасних засадах.