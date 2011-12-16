Українці переконували Тейшейру, що «Наше місце у Європі, а не в ж…»

Представники громадської ініціативи «Оновлення країни» закликали киян підписати звернення до голови Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ із проханням сприяти підписанню на саміті Україна – Європейський Союз Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, декілька десятків активістів «Оновлення країни» збирали підписи під відповідною петицією поблизу Українського дому на Хрещатику, де сьогодні відбуласяТрадиційна зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

«В Україні часто змінюється влада, але не змінюється прагнення народу України жити у спільній європейській родині. Наша країна від часів проголошення незалежності свідомо стала на шлях європейської інтеграції, адже завжди історично, ментально, культурно належала до Європи, до європейського простору», - йдеться у листі, який який пропонували підписати перехожим.

Активісти тримали плакати: «Наше місце у Європі, а не в ж…», «Ес» - ЄС, «No» - ЄврАзес».

Координатор акції Сергій ПАРХОМЕНКО повідомив УНІАН, що активісти «Оновлення країни» проводять інформаційно-пропагандистську акцію щодо переваг інтеграції України до Євросоюзу. В організації впевнені, що на саміті 19 грудня вирішуватиметься доля країни, оскільки якщо не буде підписано угоду з ЄС, Україну втягнуть до Митного союзу.

Як відомо, 19 грудня у Києві відбудеться XV Саміт Україна – Європейський Союз.

З українського боку на саміті буде присутній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, з боку ЄС - Президент ЄС Герман Ван РОМПЕЙ і Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

14 грудня Ж.ТЕЙШЕЙРА наголосив, що в Європейському Союзі сподіваються, що в Україні буде створена «політична база» для парафування Угоди про асоціацію. Він відзначив, що узгодження тексту Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, завершено, і вона готова до парафування.

15 грудня В.ЯНУКОВИЧ сказав, що напередодні саміту Євросоюз не має претензій до України, окрім справи екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

16 грудня один із дипломатів держав Європейського Союзу на умовах анонімності сказав, що ЄС на саміті у Києві не парафує Угоду про асоціацію, аби не легітимізувати ситуацію в країні, пов`язану із використанням судів для переслідування опозиційних політиків.

Водночас, за даними джерела, близького до переговорного процессу, станом на 16 грудня угода ще не готова технічно. “На сьогодні ще немає цілісного документа. Є окремі файли, окремі глави, однак не всі з них навіть пройшли експертизу”, - зазначило джерело.

Парафування Угоди про асоціацію з ЄС є лише формальним підтвердженням завершення переговорів. Набути чинності документ може лише після його підписання та ратифікації Європарламентом і національними парламентами 27 держав Євросоюзу та України.