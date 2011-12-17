Фінський експерт сумнівається, що влада України адекватно оцінює свої «козирі»

15-й саміт Україна-ЄС, що відбудеться 19 грудня в Києві, може стати результативним для розуміння українською владою позиції ЄС.

Таку думку УНІАН висловив директор програм по «Східному партнерству» і Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій МОШЕС.

“Він буде результативним, якщо під результатами ми розуміємо не підписання тих чи інших документів, а отримання обома сторонами, але в першу чергу українським керівництвом, адекватного уявлення про позиції ЄС та перспективи українсько-європейської взаємодії. Я думаю, що шанси на це є”, - сказав він.

“Мені здається, що ухвалення політичних рішень в Києві останні 4-5 місяців відбувалось під впливом не зовсім адекватного уявлення про те, що Європа думає про Україну, її майбутнє, і про так би мовити “козирі”, які Україна має на руках”, - додав експерт.

Він підкреслив, що доступ до українського ринку на сьогодні не є “козирем” української влади у відносинах з ЄС, а уявлення про те, що угода про асоціацію Європі потрібна більше, ніж України, не зовсім адекватне.

А.МОШЕС не виключив, що керівництву ЄС вдасться переконати лідерів України змінити своє ставлення до опозиції, хоча й зазначив, що керівництво України в цьому питанні, “загнало себе в політичний кут”.

“Якби воно сприйняло сигнали у серпні чи хоча б у жовтні, то ситуація могла б бути вже сьогодні іншою. Сьогодні дійсно відмовлятися від старої позиції складно. Але мені здається, що ситуативно шанс на це є”, - зазначив експерт.

За його словами, якщо Україна дійсно має намір передбачити у проекту держбюджету на наступний рік вартість газу у розмірі понад 400 дол. за тис. кубометрів, то в такому випадку їй доведеться шукати ресурс для покращення економічної ситуації, а знайти його можна тільки у співпраці з Європою.

При цьому висловив переконання, що якщо саміт не зможе переламати останні тенденції у відносинах між Україною та ЄС, то українській владі доведеться готуватися до посилення пресингу з боку Росії.

“В тому що вони (лідери ЄС – УНІАН) говоритимуть речі достатньо серйозні на адресу України, у мене сумнівів немає, тому що подітися більше нікуди. Тому що, провалюючись в Білорусі, провалюючись в Росії, їм до зарізу потрібно довести, в тому числі польському головуванню, результативність своєї політики хоч десь. І Україна безумовно оце десь і є”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Києві відбудеться 15-й саміт Україна-ЄС. Головною новиною саміту може стати заява про завершення переговорів про угоду про асоціацію, якщо сторонам вдасться погодити питання щодо вимоги Києва закріпити в угоді перспективу членства.