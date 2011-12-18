Прокуратура взялася за Куяльник

Одеська міжрайонна природоохоронна прокуратура притягнула до кримінальної відповідальності за забруднення земель водного фонду в басейні Куяльницького лиману директора дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Пирогова» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

При перевірці дотримання природоохоронного законодавства, зокрема, встановлено, що «у вересні-жовтні поточного року керівником санаторно-оздоровчої установи допущено на 5 земельних ділянках площею понад 440 кв. метрів» забруднення земель шкідливими речовинами - створено 5 звалищ відходів, зокрема небезпечних для навколишнього середовища.

Причому «матеріальна шкода, завдана державі, становить, за оцінками фахівців, більш як 3 млн. грн», відзначили у прес-службі облпрокуратури.

З урахуванням цього прокуратурою «порушено кримінальну справу стосовно директора ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 і ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України, за фактом службової халатності, що спричинила забруднення земель оздоровчого призначення речовинами, шкідливими для навколишнього середовища, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам».

Довідка УНІАН. Рішенням Одеської обласної ради в 1993 році землі оздоровчого призначення, прилеглі до Куяльницького лиману, зарезервовані для подальшого створення регіонального ландшафтного парку «Куяльницький».

28 жовтня 8-а сесія облради 6-го скликання прийняла обласну «Програму збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2016 роки».

Мета програми – проведення політики, спрямованої на збалансоване використання водних ресурсів і земель водного фонду в басейні Куяльницького лиману, а також відновлення ландшафтної і біологічної різноманітності річок і Куяльницького лиману. На її реалізацію передбачено фінансування з обласного бюджету в розмірі 26 млн. 200 тис. грн., які рівномірно розподілені на період реалізації програми.