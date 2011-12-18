Регіонал назвав Гавриша унікальним політколобком і побачив, що той мстить

Критика колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степана ГАВРИША на адресу влади є помстою за те, що його скоротили з РНБО.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, коментуючи заяву C.ГАВРИША про те, що команда президента заважає втілювати реформи/

«В апараті РНБО за часів ЮЩЕНКА ГАВРИШ займався контролем за торгівлею українською зброєю. Хоча який там контроль? Зібрали під ГАВРИША десяток чиновників з різних відомств і видавали погодження на кожний контракт», - цитує В.КОЛЕСНІЧЕНКА прес-служба Партії регіонів.

«При ЯНУКОВИЧІ систему змінили - віддали, як це має бути, контроль на Кабмін. ГАВРИШ залишився без діла, а його посаду та і його самого згодом скоротили. Тепер подався в опозицію», - додав депутат.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, поки С.ГАВРИША «півтора роки тримали в апараті РНБО, все було добре. Як скоротила його Раїса БОГАТИРЬОВА - критикує владу».

«Взагалі ГАВРИШ - унікальний політколобок: зміг перекотитися від МЕДВЕДЧУКА до ЮЩЕНКА, ще й при ЯНУКОВИЧІ певний час втримався на посаді», - заявив він.

Інший депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК`ЯНОВ повідомив, що С.ГАВРИШ намагається повернутися до Верховної Ради за власним виборчим округом в Чугуєвському районі Харківської області

«От тільки, проблема політичної ідентифікації нічийного" ГАВРИША змушує його шукати нових політичних партнерів. Саме звідси ростуть корені закидів про долю розгляду справи ТИМОШЕНКО в Європейському суді. Може помітять? Офіційно в БЮТі пан ГАВРИШ ще жодного разу не був», - зауважив депутат - регіонал.

Як повідомляв УНІАН, в суботу в інтерв’ю Радіо "Свобода" С.ГАВРИШ заявив, що «порядок денний» в Україні формує Юлія ТИМОШЕНКО.

За його словами, «після того, як (єврокомісар) ФЮЛЕ приїхав до камери головного опозиціонера країни, стало зрозуміло, що в країні два центри впливу і два центри формування настроїв громадян: офіційний і неофіційний».

Водночас він висловив переконання, що діалогу влади й громадськості немає, «і жодних причин прогнозувати, що він може виникнути, не існує».