ЗМІ: Янукович звільнить п'ятьох міністрів

У середу Президент України Віктор Янукович може відправити у відставку деяких міністрів, пише газета "Сегодня" з посиланням на свої джерела.

«Розбір польотів» у Кабінеті міністрів пройде не в тому форматі, який передбачався раніше. Як відомо, президент анонсував на 21 грудня підведення підсумків роботи міністрів щодо виконання плану реформ, задекларованого владою, і очікувалося, що це буде засідання уряду, де Віктор Янукович роздасть «всім сестрам». Але, як стало відомо «Сегодня», на засідання Кабміну президент не прийде. Натомість слід очікувати, що в середу з'являться укази про зняття міністрів, які, на думку Банкової, свої ділянки роботи завалили. Йдеться саме про міністрів, тому що ні прем'єр Микола Азаров, ні три його заступника - Андрій Клюєв, Борис Колесников та Сергій Тігіпко - за наявною інформацією, в зоні ризику наразі не перебувають.



Що ж до тих кандидатур, які в цій зоні є, то найбільш резонансним є питання про главу МЗС Костянтина Грищенка. Після саміту Україна-ЄС є формальні підстави звинуватити його в провалі євронапрямку - хоча реально всі розуміють, що справа зовсім не в Грищенкові. Крім того, Грищенко як лобіст євроінтеграції не влаштовує Кремль. Про те, що перестановки в МЗС можуть відбутися, кажуть дипломати, цю тему порушив і сам Грищенко. Однак є і два стримуючих фактори. По-перше, зміна глави МЗС буде публічним визнанням зміни курсу, до якого, схоже, Банкова ще не готова. По-друге, на даний момент у владі не можуть назвати авторитетну кандидатуру, яка уособлювала б новий курс. Сьогодні на місце Грищенка є лише один претендент - його останній попередник Петро Порошенко, якого таким уособленням назвати не можна.



Під загрозою звільнення перебуває міністр оборони Михайло Єжель, відомство якого виглядає пасивно на тлі інших силових структур - МВС, СБУ та Генпрокуратури. Серед обіцянок президента свого часу був перехід на контрактну армію, проте за останні 20 місяців в цьому напрямку не було зроблено жодного реального кроку. За непідтвердженою інформацією, кандидатом на місце міністра є нещодавно звільнений з посади першого заступника міністра внутрішніх справ Сергій Попков.



Ще одне «гаряче» крісло стоїть у МОЗ, де міністр Олександр Аніщенко за півроку не зміг зрушити з місця пілотний проект медреформи в чотирьох областях.



Крім того, в кулуарах можливими кандидатами на зняття називають міністра фінансів Федора Ярошенка (у якого нібито не складаються стосунки з головою Нацбанку Сергієм Арбузовим) і міністра екології Миколи Злочевського (мовляв, знайдуть, за що).



Водночас чергові чутки про відставку міністра освіти Дмитра Табачника не підтверджуються: за інформацією видання, це питання на порядку денному президента не стоїть.