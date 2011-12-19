Ще один свідок став на бік Луценка

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр ФОКІН не вбачає нічого особливого в наданні екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ доручення про виділення своєму водієві Леонідові ПРИСТУПЛЮКУ житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ФОКІН заявив сьогодні на допиті в якості свідка у Печерському районному суді м. Києва, який розглядає кримінальну справу, порушену проти Ю.ЛУЦЕНКА.

«Це звичайна службова ситуація (вирішення питання щодо забезпечення житлом працівників МВС – УНІАН). Це доручення, воно не було якимось екстраординарним. Це було доручення в усній формі, яке я мав передати і передав керівнику господарського департаменту Василю ШЕЛУДЬКУ», - сказав О.ФОКІН, зауваживши при цьому, що у своєму дорученні Ю.ЛУЦЕНКО не називав конкретного прізвища свого водія. «Було доручення підібрати житло, і тому нічого для мене дивного на той час не було, бо ми підбирали житло і більш серйозним особам, у тому числі заступникам міністра», - зазначив свідок.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.