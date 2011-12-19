Влада вважає, що українці міняють труси раз на 5 років

Споживчий кошик українців досі розрахований на житття в умовах війни.

З нового року офіційно поповнять так званий "споживчий набір" українця. Загалом до переліку додадуть 39 нових товарів і послуг, без яких нинішнє своє життя ми вже не уявляємо.

Головне в цій темі не переплутати "споживчий набір" і "споживчий кошик" - це виявляється - дві великі різниці, дослідив ТСН.

Кошиком в нашій країні міряють бідність, а набором - статки.

Саме "споживчий набір" поповниться багатьма сучасними і корисними речами - там будуть памперси, парасольки, годинники, блендери, тонометри, флешки, ноутбуки, червона ікра. По ньому вираховують інфляцію.

А по споживчому кошику визначають мінімальну зарплату і пенсію, нараховують соціальні виплати, врешті - планують, як країна житиме далі. В кошику - хліба, як в блокадному Ленінграді, 270 грамів на день (білого і чорного разом). Стратегічного національного продукту сала - 5 грамів на день. Приблизно така ж картина по інших продуктах. Одне пальто раз на 8 років, і нова білизна - раз у п`ятирічку.

На сьогоднішній день ми живемо за нормами, встановленими ще 10 років тому. Перегляд кошика не вигідний державі.

"Перегляд кошика означатиме збільшення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної платні. Навіть якщо сьогодні, наприкінці 2011 року споживчий кошик буде переглянуто, то проект бюджету на 2012 рік все одно ще на старому споживчому кошику", - зазначив експерт Центру Разумкова Павло Розенко.