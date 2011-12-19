Єфремов прогнозує, що Угоду між Україною і ЄС сьогодні не парафують

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що сьогодні не буде парафовано угоду між Україною і ЄС на саміті Україна-ЄС, а лише буде прийнято спільне звернення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив на Погоджувальній раді лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

За його словами, «ймовірно, сьогодні буде прийнято спільне звернення ЄС і України щодо подальших євроінтеграційних устремлінь України, і потім буде визначено період, протягом якого даний документ буде парафовано».

Він підкреслив: «ми маємо правильно пояснювати людям, на що ми можемо сьогодні чекати – для того, щоб парафувати той документ, який розглядався і готувався фахівцями до даного саміту, потрібно ще значна кількість часу, тому що документи, які вимагають, щоб кожна сторінка була прочитана і було проставлено підпис конкретних фахівців, вони вимагають часу».

Відповідаючи на репліки деяких народних депутатів з приводу того, де зараз прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і чому не бере участь у саміті, О.ЄФРЕМОВ нагадав, що сьогодні М.АЗАРОВ перебуває з візитом у Чехії, а завтра він перебуватиме «на ювілейному саміті країн СНД».

«І ми сподіваємося, що в рамках цього саміту буде можливість все ж прем`єр-міністрам наших держав зустрітися і поговорити з приводу договірної ціни на газ».

При цьому він додав: «Принаймні, надія така є, і ми хотіли б бути упевнені у тому, що керівництво Російської Федерації тут нам все ж піде назустріч».