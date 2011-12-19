Ромпей - про Тимошенко і погіршення атмосфери відносин

Завершення переговорів про укладення угоди про асоціацію є великим кроком у відносинах України і Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на пленарному засіданні XV саміту Україна-ЄС голова Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ.

«Переговори по угоді про асоціацію завершено», - сказав він. За його словами, це була непроста робота, але уряд України заявив про свій європейський вибір і мету завершити ці переговори.

«Це гігантський крок у наших відносинах. Він має вирішальне значення для українського просування до модернізації, процвітання та реалізації європейських амбіцій України», - додав він.

Г.РОМПЕЙ висловився за підписання угоди про асоціацію якомога швидше, зазначивши, що це залежатиме від певних політичних обставин.

Він наголосив, що деякі явища у внутрішній ситуації в Україні дещо погіршили атмосферу відносин України і ЄС. Він нагадав, що ЄС висловлював своє занепокоєння щодо деяких моментів у внутрішній ситуації в Україні і зазначив, що від вирішення цих питань буде залежати підписання і ратифікація угоди про асоціацію.

Він зазначив, що підтримка принципів верховенства права є дуже важливою як для України, так і для Європейського Союзу. За словами Г.РОМПЕЯ, занепокоєння ЄС пов’язані з певною заполітизованістю судової системи в Україні, прикладом чого є справа екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.