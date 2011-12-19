Льовочкін: Тимошенко завадити підписанню Угоди не може

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає сьогоднішні переговори між Україною і ЄС успішними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава АП сказав, спілкуючись із журналістами в кулуарах саміту, звернувши увагу на те, що зустріч тет-а-тет між Президентом України і керівництвом ЄС тривала набагато більше запланованого часу.

За його словами, ці переговори продовжаться і під час спільного ланчу.

Глава АП підкреслив, що за результатами зустрічі в спільній заяві з’явилась нова фраза щодо підписання угоди між Україною та ЄС «якомога швидше».

На запитання, коли може бути підписана ця угода, зокрема, чи може це статися у лютому, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив: «Це може відбутись і у лютому, і у січні, і у грудні, все залежить від бюрократичної машини, як вона підготує текст».

На запитання, чи може завадити екс-прем’єра Юлія ТИМОШЕНКО підписанню угоди, він відповів, що сама Ю.ТИМОШЕНКО завадити не може, тим більше, що всі чули її висловлювання щодо необхідності підписання цієї угоди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на XV саміті Україна-ЄС, що проходить в Києві, оголошено про завершення переговорів між Україною та ЄС про угоду про асоціацію.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році. У листопаді сторони цього року заявили про завершення переговорів на технічному рівні.