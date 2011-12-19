Партія зелених йде на вибори

Партія зелених України братиме участь у парламентських виборах 2012 року. Таке рішення було прийнято на ХХІ позачерговому з’їзді ПЗУ, що відбувся у Києві 17 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії зелених.

Резолюцію щодо участі ПЗУ у виборах одноголосно підтримали усі делегати з’їзду.

Як зазначив на з’їзді голова ПЗУ Денис МОСКАЛЬ, «попри фактично дискримінаційний закон про вибори стосовно переважної більшості партій в Україні – потенційних учасників виборів та їхніх виборців, Партія зелених України докладе усіх зусиль, аби подолати штучно створені законодавчі перешкоди та візьме якнайактивнішу участь у виборах 2012 року».

Лідер партії нагадав, що ПЗУ уже має досвід подолання 5-ти відсоткового бар’єру, отримавши підтримку на парламентських виборах 1998 року у 5,43% голосів виборців.

«Ми маємо глибоку ідеологію, потужну регіональну команду, сильний депутатських корпус на місцях і ми впевнені у своїх виборцях», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

У резолюції, ухваленій з’їздом, делегати ПЗУ гостро розкритикували новий закон про вибори, зокрема позиції щодо заборони створення виборчих блоків, внесення грошової застави, а також збільшення прохідного бар’єру, що неодмінно призведе до спотворення волевиявлення громадян України.

«Прагнучи убезпечити свій парламентський статус великі й заможні партії таким чином створили перешкоди для вільної діяльності інших політичних об’єднань, стимулюючи політичну корупцію. Вони також збільшили ризики спотворення результатів майбутнього волевиявлення перерозподіливши голоси за партії, які не подолають прохідний бар’єр», - йдеться в резолюції.