У МЗС України з оптимізмом дивляться на Угоду про асоціацію з ЄС

Заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявляє, що парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС може відбутися через декілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на форумі громадянського суспільства «Саміт Україна-ЄС-2011 – громадський вимір» сьогодні в Києві.

«Я можу сказати, що сьогодні ми у спільній заяві взяли на себе політичне зобов’язання підготувати Угоду до парафування найближчим часом. Я думаю, що це займе декілька тижнів, особливо щодо розділу про зону вільної торгівлі», - сказав П.КЛІМКІН.

Він також зазначив, що Угоду про асоціацію можна розглядати як європейську перспективу для України. «Сама угода про асоціацію і є безумовною прямою європейською перспективою для України», - сказав заступник глави МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році.

Сьогодні, 19 грудня, на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

Після цього перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ спрогнозував, що Угода про асоціацію буде парафована впродовж місяця-півтора.

«Це відбудеться протягом місяця-півтора», - сказав він, додавши, що угоду з української сторони парафуватиме заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН.