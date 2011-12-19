Суддя зробив Луценку подарунок - 5 хвилин мовчання

Юрій Луценко нарешті дочекався своїх подарунків на день народження, повідомляє ТСН.

Свої 47-ім він відзначив ще 14-го грудня. Однак тоді до нього в СІЗО нікого, крім адвоката та дружини, не пустили.

Сьогодні в Печерському районному суді знову слухали його справу. Однопартійцям та прихильникам Луценка вдалося вручити йому презенти. Серед них були і троянди, і шеститомник Черчилля, і навіть теплий одяг. Самому Луценку найбільше сподобались українські пісні, які прихильники увімкнули під стінами суду. Колишній міністр внутрішніх справ навіть попросив суддю 5 хвилин помовчати, доки лунає пісня. Той не відмовив. Та музику оцінили не всі - мешканці довколишніх будинків спробували закидати мітингувальників яйцями. Але не влучили.

Нагадаємо, друзі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка привітали його з днем народження, розмістивши на мосту над вулицею Інститутською в центрі Києва великий банер з його зображенням і написом "Борітеся - поборете".

28 грудня виповниться рік відтоді, як Юрій Луценко потрапив до камери СІЗО.

Синів Луценка не пустили до тата в день його народження, а дружина Луценка Ірина змогла подарувати йому книги і футболки.