Королевська вимагає назвати, хто "пресував" чорнобильців

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА направила депутатське звернення до глави МВС та генерального прокурора України про надання інформації щодо підстав і законності затримання голови Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимира ПРОСКУРІНА та члена громадської організації інвалідів чорнобильської катастрофи «Чорнобильський Спас» Петра ПРОКОПЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Звертаюся до вас з проханням: надати інформацію про підстави затримання В.ПРОСКУРІНА та П.ПРОКОПЕНКА; організувати всебічну та об'єктивну перевірку законності зазначених дій працівників міліції та, у разі виявлення порушень, забезпечити притягнення відповідних посадових осіб до відповідальності», – йдеться у депутатському зверненні Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА та генпрокурора Віктора ПШОНКИ.

У своєму зверненні Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що, згідно з поширеною ЗМІ інформацією, В.ПРОСКУРІН був затриманий 16 грудня у Харкові для допиту в рамках справи про підробку документів. При цьому до нього не допустили адвоката. Дружина В.ПРОСКУРІНА повідомила про відсутність підстав для примусової доставки чоловіка на допит: він отримав лише одну повістку – 15.12.2011 р., якою був викликаний до слідчого на 9:00 16.12.2011 р. «Однак, В.ПРОСКУРІН був затриманий близько 6 години ранку, до моменту, коли могла відбутися його неявка до слідчого», – йдеться у документі. У свою чергу, П.ПРОКОПЕНКО був затриманий у Київській області, де він планував брати участь у звітно-виборній конференції всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» як делегат від Харківської області.

«Внаслідок допиту, який продовжився вранці 17 грудня, В.ПРОСКУРІН та П.ПРОКОПЕНКО потрапили до лікарні з діагнозом гіпертонічний криз», – зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 16 грудня були затримані голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля В.ПРОСКУРІН та член громадської організації інвалідів чорнобильської катастрофи «Чорнобильський Спас» П.ПРОКОПЕНКО як свідки у кримінальній справі про фальсифікацію документів. За словами В.ПРОСКУРІНА, допит тривав до 23:00, під будинками активістів всю ніч чергували машини співробітників органів внутрішніх справ. 17 грудня В.ПРОСКУРІН і П.ПРОКОПЕНКО були госпіталізовані з діагнозом гіпертонічний криз з будівлі слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Харківській області, куди прибули за повістками до слідчих на 9:00 для продовження надання свідчень. При цьому, як повідомляється, запобіжний захід стосовно обох свідків був скасований.

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