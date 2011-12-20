Дочка Тимошенко: мама візьме участь і в парламентських, і в президентських виборах

Донька екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія заявляє, що зараз для неї головною метою є боротьба за свободу її матері, а не політична діяльність.

Про це йдеться у коментарі Євгенії ТИМОШЕНКО, розміщеному на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Режиму не подобається моя активна публічна та громадянська позиція. Я заявляла і заявляю, що зараз моя головна мета - це боротьба за свободу моєї мами. Всі інші домисли, які подаються під виглядом сенсацій, – це провокації, які свідомо влаштовуються саме для того, щоб відволікти увагу людей від головного - незаконності утримання моєї мами за гратами", - заявила Є.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сам факт того, що Європейський суд з прав людини розглядатиме скаргу Ю.ТИМОШЕНКО, реакція світової спільноти на цей замовний процес, ставлення людей в Україні до цього судилища - є свідченням того, що всі навколо давно вже розуміють замовність та безпідставність усіх неадекватних звинувачень. "В цивілізованому суді подібні фантазії слідчих навіть не розглядалися б", - вважає вона.

"Я впевнена, що моя мати братиме участь і в парламентських, і в президентських виборах. Я вірю в це. Справедливість є, за неї варто боротись", - резюмувала Є.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Напередодні деякі ЗМІ повідомили про намір Є.ТИМОШЕНКО брати участь у парламентських виборах за списком партії "Батьківщина". Повідомлялося, що вона може очолити виборчий список партії замість своєї матері.