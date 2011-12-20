У МОЗ запевняють, що Луценку госпіталізація не потрібна

Комісія з числа фахівців Міністерства охорони здоров’я України констатує, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО госпіталізації не потребує.

Як ідеться у повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби від 19 грудня, комісія відвідала Ю.ЛУЦЕНКА у Київському СІЗО 14 грудня у зв’язку із завершенням раніше призначеного курсу лікування, а також з метою динамічного нагляду за станом його здоров’я.

Комісійним оглядом було констатовано, що загальний стан Ю.ЛУЦЕНКА задовільний, госпіталізації він не потребує.

Комісією також було рекомендовано провести медичне дообстеження ув’язненого, а також при необхідності проводити симптоматичне лікування в умовах медико-санітарної частини Київського СІЗО.

Стан здоров’я екс-міністра продовжує перебувати під контролем медперсоналу Київського СІЗО, йдеться у повідомленні.