Лідерка БЮТ незадоволена кволою реакцією НУ-НС і ”високопосадовців”

Блок Юлії Тимошенко має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням відреагувати на відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати БЮТ як суб’єкта виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона висловила незадоволення тим фактом, що до цього часу жоден високопосадовець у країні не відреагував на останні дії ЦВК.

Крім того, за словами лідера БЮТ, незадовільною є і нейтральна реакція демократичних партнерів БЮТ - блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Ю.ТИМОШЕНКО не виключила, що така поведінка блоку “Наша Україна – Народна самооборона” пов’язана з тим, що декому з цієї політичної сили «маячить попереду широка коаліція».

Крім того, вона наголосила, що БЮТ звернеться до урядів всіх країн Європейського Союзу з інформацією щодо перебігу подій в Україні у зв’язку з проведенням позачергових парламентських виборів.

«Ми поінформуємо їх, що та частина ЦВК, яка контролюється коаліцією, виступає проти азів демократії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, БЮТ має намір звернутися до голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА. За її словами, саме голова ЦВК має відреагувати на той факт, що члени Центрвиборчкому порушують присягу.

Ю.ТИМОШЕНКО також не виключила, що вона звернеться до всіх членів ЦВК, які представляють опозицію, з проханням не брати участі в голосуванні по жодному питанню, поки список БЮТ не буде зареєстрований.

Крім того, вона вважає, що члени ЦВК, які представляють опозицію, мають зробити заяву і підтвердити, що всі документи, які подав БЮТ, є вірно оформленими.

Ю.ТИМОШЕНКО також стверджує, що члени ЦВК від коаліції готові були зареєструвати БЮТ, однак для цього висували низку умов тим членам ЦВК, що представляють опозицію. Зокрема, за її словами, вимагалося, аби ЦВК прийняла рішення і дозволила проводити голосування вдома без будь-яких документів.

«Це була їх остання рятівна соломинка, щоб сфальсифікувати вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона наголосила, що після проведення дострокових виборів БЮТ вимагатиме притягнення до кримінальної відповідальності тих членів ЦВК, які порушили чинне законодавство і Конституцію.

Лідер БЮТ наголосила, що її блок у зв’язку з відмовою у реєстрації знаходиться в найгірших умовах серед інших учасників виборів, оскільки не може розпочати виборчу кампанію.