Клюєв порахував, як відобразиться на ВВП вільна торгівля з Європою

Після набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, що є складовою частиною Угоди про асоціацію, Україна може розраховувати на додатковий щорічний приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

«Хоча, де-факто, угода поки що не парафована, успішне закінчення політичних переговорів – достатньо серйозний прорив. Ми йшли до цього не один рік, і добре відомо, що дорога була непростою. І результати будуть не загальнодипломатичними, а конкретними: це і зона вільної торгівлі, і прогрес у спрощенні візового режиму. Я згоден, що проект договору достатньо амбітний, тобто ставить сміливі і перспективні цілі», - сказав перший віце-прем`єр-міністр.

Коментуючи можливість остаточного підписання угоди, А.КЛЮЄВ зазначив: «Є підстави вважати, що це відбудеться не пізніше, ніж через рік. Ще якийсь час може зайняти ратифікація, але не думаю, що це буде довго. Поки що ж стоїть завдання парафування договору, в якому, ні багато, ні мало, 2 000 сторінок. А це, як мінімум, 10,5 годин чистої роботи», - зазначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, на це піде близько півтора місяця.

А.КЛЮЄВ також додав, що від української сторони займатися парафуванням буде заступник міністра закордонних справ Павло КЛИМКІН.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори про яку сторони розпочали в 2007 році.

19 грудня на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів за Угодою про асоціацію.

Після цього перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ спрогнозував, що Угода про асоціацію буде парафована протягом місяця-півтора.