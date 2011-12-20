Європейський суд розгляне скаргу Тимошенко за прискореною процедурою

Європейський суд з прав людини вирішив розглянути скаргу колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за прискореною процедурою.

Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті суду.

«Європейський суд з прав людини 14 грудня 2011 року вирішив провести прискорену процедуру по заяві від колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо її ув’язнення в Києві», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба суду зазначає, що заява Ю.ТИМОШЕНКО була подана до суду 10 серпня 2011 року.

У заяві екс-прем’єр оскаржує політично вмотивований характер її кримінального переслідування та ув’язнення, відсутність судового перегляду законності її утримання у Київському СІЗО, а також неадекватність умов утримання через відсутність медичної допомоги, необхідної для вирішення її проблем зі здоров’ям.

Прес-служба суду також зазначає, що заява Ю.ТИМОШЕНКО базується на статтях 3 (заборона деградуючого поводження або покарання), 5 (право на свободу та безпеку) і 18 (обмеження у правах) Європейської конвенції з прав людини.

У повідомленні також зазначається, що український уряд було повідомлено про заяву і направлено прохання взяти це питання на контроль.