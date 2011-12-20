Путін «повечеряє» Азаровим?
14:47, 20 грудня 2011Політика
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Переговори розпочнуться після 9 вечора
Переговори прем’єр-міністрів України та Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА пройдуть у Будинку російського уряду у Москві після 21.00 мск.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
“Очікується, що АЗАРОВ прибуде до Москви о 21.00 за московським часом, після чого він направиться до Білого дому, де пройдуть переговори з російським колегою ПУТІНИМ”, - сказав співрозмовник агентства.
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