Путін «повечеряє» Азаровим?

Переговори прем’єр-міністрів України та Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА пройдуть у Будинку російського уряду у Москві після 21.00 мск.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

“Очікується, що АЗАРОВ прибуде до Москви о 21.00 за московським часом, після чого він направиться до Білого дому, де пройдуть переговори з російським колегою ПУТІНИМ”, - сказав співрозмовник агентства.